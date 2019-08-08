Süper Kupa Galatasaray'ın... Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Sarı-Kırmızılılar, Ankara'da oynanan maçta Akhisarspor'u 1-0 yenerek Süper Kupa'nın da sahibi oldu. 13. dakikada Erhan Çelenk'in kullandığı köşe atışında Burhan Eşer'in kafa vuruşu top üst direğe çarparak auta gitti.
RAKİBİNİ GEÇTİ, ÇOK İYİ VURDU
39. dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza alanı içinde topla buluşan Younes Belhanda önündeki rakibini geçtikten sonra düzgün ve plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
MUSLERA YİNE GEÇİT VERMEDİ
47. dakikada Burhan'ın kafa vuruşunu Muslera mükemmel kurtardı. 57. dakikada Babel'in kaleye yönelen ortasını kaleci Gökhan kornere çeldi. 70'de Muslera bu kez Onur'a gol izni vermedi.
90'DA İNANILMAZ POZİSYON
81. dakikada Belhanda'nın sağ çaprazdan şutunu Gökhan kurtardı. 90. dakikada Marcao'nun büyük hatasında Bertuğ mutlak fırsatı kullanamadı. 1-0 kazanan Cimbom kupayı kaldırdı.
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