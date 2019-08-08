Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 09.08.2019 01:23
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 01:23

'ın Konoplyanka inde flaş gelişme! O yorum Instagram'ı salladı

'ın gündeminde yer alan , Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Arkadaşlar" yazarak Türk, Alman ve bayrağı emojisi koydu. Yıldız futbolcunun bu hareketi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Ukraynalı futbolcu bu paylaşımına gelen 'Come to Beşiktaş' yorumuna siyah-beyaz renkli emoji ile yanıt verdi.

Konoplyanka transferinde flaş gelişme!

Bir süredir 'ın gündeminde olan lı futbolcu , sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Arkadaşlarıyla fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki forvet oyuncusu yorum kısmına Türk, Alman ve Ukrayna bayrağı emojisi koydu. Bu hareket siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

Birçok Beşiktaş taraftarı oyuncunun bu fotoğrafının altına "Come to Beşiktaş" yorumu yağdırdı.



COME TO BEŞİKTAŞ YORUMUNA CEVAP!
Yevhen Konoplyanka, paylaştığı fotoğrafın altına 'Come to Beşiktaş' yazan bir kullanıcıya siyah-beyaz renki emoji ile cevap verdi. Ukraynalı yıldızın bu hareketi Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını arttırdığı şeklinde yorumlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ın Konoplyanka transferinde flaş gelişme! O yorum Instagram'ı salladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri