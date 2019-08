Bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Arkadaşlarıyla fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki forvet oyuncusu yorum kısmına Türk, Alman ve Ukrayna bayrağı emojisi koydu. Bu hareket siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

Birçok Beşiktaş taraftarı oyuncunun bu fotoğrafının altına "Come to Beşiktaş" yorumu yağdırdı.





COME TO BEŞİKTAŞ YORUMUNA CEVAP!

Yevhen Konoplyanka, paylaştığı fotoğrafın altına 'Come to Beşiktaş' yazan bir kullanıcıya siyah-beyaz renki emoji ile cevap verdi. Ukraynalı yıldızın bu hareketi Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını arttırdığı şeklinde yorumlandı.