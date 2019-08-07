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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 00:54

Başkan Erdoğan'dan 'yı kazanan 'a kutlama

Başkan , 'yı kazanan Kulübü'nü ve Galatasaraylıları tebrik etti. Erdoğan ayrıca 16 Ağustos'ta başlayacak olan 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda tüm takımlara başarılar diledi.

Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama

Türkiye Cumhurbaşkanı , Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek 'nın sahibi olan Kulübü'nü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray Kulübü ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda tüm takımlara başarılar diledi.



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