TFF Süper Kupa Galatasaray'ın

TFF Süper Kupa maçında Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın son finalisti Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor. İlk yarıda Belhanda'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Galatasaray karşılaşmayı bu skorla bitirerek 2019'un son kupasını da müzesine götürdü.



TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray'da yeni transferler Ryan Babel, Seri, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, ilk 11'de görev aldı.





Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. İki takım üst üste 2. kez Süper Kupa'da mücadele etti.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen organizasyona Ankara'daki Eryaman Stadı ev sahipliği yaptı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ryan Babel, Seri, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

Sarı-kırmızılı takımın kalesini Fernando Muslera korurken, savunma hattını Mariano, Christian Luyindama, Marcao ve Yuto Nagatomo oluşturdu.

Orta sahada Selçuk İnan, Seri, Jimmy Durmaz, Younes Belhanda ve Adem Büyük görev yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, forvette ise Babel'i tercih etti.





İzinli olan Mbaye Diagne maç kadrosunda bulunmazken, Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Konstantinos Mitroglou, Sofiane Feghouli ve Emre Mor yedek soyundu.

FATİH TERİM CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim, 3 maç ceza almıştı.





Cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında çeken Terim, TFF Süper Kupa maçında da görev yapamadı.

Terim, Süper Lig'in ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Süper Kupa maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.

KUPANIN SON SAHİBİ

Akhisarspor, tarihinde ikinci kez Süper Kupa mücadelesine çıktı.

Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Ege temsilcisi, geçen yıl Konya'da Galatasaray'a penaltılarda üstünlük sağlayarak Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

Süper Kupa'nın son sahibi Akhisarspor, 15 Mayıs'ta Sivas'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Kupası'nda yine karşı karşıya geldiği Galatasaray'a bu kez 3-1 mağlup oldu.





Manisa ekibi, üst üste ikinci defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürme şansını değerlendiremedi.

Süper Lig'de geçen sezon küme düşen Akhisarspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak, başkentte ilk 11'de Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Burhan Eşer, Kadir Keleş, Bjarnason ve Erhan Çelenk'e yer verdi.

GALATASARAYLILAR İLGİ GÖSTERDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını TFF Süper Kupa mücadelesinde yalnız bırakmadı.

Galatasaraylı taraftarlar, 22 bin seyirci kapasiteli Eryaman Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Statta taraftarların büyük çoğunluğunu Galatasaraylılar oluşturdu.

Az sayıda Akhisarsporlu taraftarlar da takımlarını destekledi.

BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Eryaman Stadı'ndaki maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Karşılaşmayı Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de tribünden takip etti.

BAŞKENT 2. KEZ KUPAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

TFF Süper Kupa maçı 2. kez Ankara'da oynandı.

Osmanlı Stadı'nda 2015 yılında yapılan Süper Kupa maçında Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılı takım, Bursaspor'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.