Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 01.08.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 20:32

'un karşısındaki 11'i belli oldu!

2. ön eleme turu rövanş maçında Slovenya temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'da hedef rakibini devirip ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak. Zorlu maç öncesi Malatyaspor'un 11'i belli oldu. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Yeni Malatyaspor'un 11'i belli oldu!
, 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor. İşte maça dair bilgiler....



İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Musa Çağıran, Fofana, Bifouma, Jahovic

OLİMPİJA LJUBLJANA: Vidmar, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Boakye, Tomic, Putincanin, Suljic, Savic, Çekici, Vukusic.

YENİ MALATYASPOR, NASIL TUR ATLAR?
Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak. Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.

Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriYeni Malatyaspor'un Olimpija Ljubljana karşısındaki 11'i belli oldu!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri