UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Yeni Malatyaspor 2. ön eleme turu rövanşında bu akşam Olimpija Ljubljana deplasmanına çıkacak. Slovenya'daki mücadele 21.00'de başlayacak. Malatya evinde rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Yeni Malatyaspor 2. ön eleme turu rövanşında bu akşam Olimpija Ljubljana deplasmanına çıkacak. Slovenya'daki mücadele 21.00'de başlayacak. Malatya evinde rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.
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