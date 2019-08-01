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tur için deplasmanında

'ndeki temsilcimiz 2. ön eleme turu rövanşında bu akşam deplasmanına çıkacak. Slovenya'daki mücadele 21.00'de başlayacak. evinde rakibiyle berabere kalmıştı.

Yeni Malatya tur için
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Yeni Malatyaspor 2. ön eleme turu rövanşında bu akşam Olimpija Ljubljana deplasmanına çıkacak. Slovenya'daki mücadele 21.00'de başlayacak. Malatya evinde rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

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