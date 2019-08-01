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  • 01.08.2019 19:10
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 19:10

Son dakika: - maçının saati değişti

'ın, hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden ile oynayacağı maçın saati değişti. 2 Ağustos'ta TSİ 19.00 olarak açıklanan karşılaşma TSİ 20.00'ye alındı.

Beşiktaş - Udinese maçının saati değişti

'de için hazırlıklarını 'da sürdüren , üçüncü hazırlık maçında yarın ile karşılaşacak.

Groedig Goldberg Stadı'nda 2 Ağustos'ta oynanacak mücadelenin başlama saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00'ye alındı. Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin İtalyan Udinese karşısındaki mücadelesi Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

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