Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında yarın Udinese ile karşılaşacak.
Groedig Goldberg Stadı'nda 2 Ağustos'ta oynanacak mücadelenin başlama saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00'ye alındı. Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin İtalyan Udinese karşısındaki mücadelesi Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
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