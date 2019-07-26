Bugünkü
Takvim

rövanşa bıraktı

Yeni , 2. ön eleme ilk maçında Olimpija’yla 2-2 berabere kaldı. Turu geçen ekip Slovenya’da belli olacak.


Tarihinde ilk kez 'nde mücadele eden Yeni Malatyaspor 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Olimpija'yla 2-2 berabere kaldı. 5. dakikada Jahovic'le önemli bir fırsattan yararlanamayan temsilcimiz 13. dakikada Vukusic'in golüyle evinde 1-0 yenik duruma düştü. Ancak 20'de Mina Meza'nın vuruşunda top Bifouma'ya çarparak ağlarla buluştu. Bu golle skora 1-1'lik dengeyi getirdi. 64'te Jahovic yerde kalınca kazanılan penaltıyı aynı oyuncu gole çevirdi. Böylece Yeni spor 2-1 öne geçti. Ancak Sloven ekibi 74'te Savic ile skora 2-2'lik denge getirdi. Böylece karşılaşma 2-2 berabere bitti. Rövanşta tur için Yeni Malatyaspor'a galibiyet yetecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMalatya rövanşa bıraktı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri