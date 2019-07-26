

Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yeni Malatyaspor 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Olimpija'yla 2-2 berabere kaldı. 5. dakikada Jahovic'le önemli bir fırsattan yararlanamayan temsilcimiz 13. dakikada Vukusic'in golüyle evinde 1-0 yenik duruma düştü. Ancak 20'de Mina Meza'nın vuruşunda top Bifouma'ya çarparak ağlarla buluştu. Bu golle Yeni Malatyaspor skora 1-1'lik dengeyi getirdi. 64'te Jahovic yerde kalınca kazanılan penaltıyı aynı oyuncu gole çevirdi. Böylece Yeni Malatyaspor 2-1 öne geçti. Ancak Sloven ekibi 74'te Savic ile skora 2-2'lik denge getirdi. Böylece karşılaşma 2-2 berabere bitti. Rövanşta tur için Yeni Malatyaspor'a galibiyet yetecek.