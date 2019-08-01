Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 01.08.2019 21:18
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 21:18

Beşiktaş - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 BJK Udinese hazırlık maçı hangi kanalda?

Süper Lig 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında İtalyan ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar bu nedenle Beşiktaş - Udinese maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş - Udinese maçı saat kaçta? BJK Udinese hazırlık maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Beşiktaş - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın İtalya temsilcisi Udinese ile karşılaşacak. Bu nedenle taraftarlar heyecanla Beşiktaş - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, BJK Udinese hazırlık maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Udinese maçına dair merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Groedig Goldberg Stadı'nda 2 Ağustos'ta oynanacak mücadelenin başlama saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00'ye alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 BJK Udinese hazırlık maçı hangi kanalda?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri