Beşiktaş - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 BJK Udinese hazırlık maçı hangi kanalda? Süper Lig 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında İtalyan ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar bu nedenle Beşiktaş - Udinese maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş - Udinese maçı saat kaçta? BJK Udinese hazırlık maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın İtalya temsilcisi Udinese ile karşılaşacak. Bu nedenle taraftarlar heyecanla Beşiktaş - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, BJK Udinese hazırlık maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Udinese maçına dair merak edilenler... BEŞİKTAŞ - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Groedig Goldberg Stadı'nda 2 Ağustos'ta oynanacak mücadelenin başlama saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00'ye alındı. HABERİN DEVAMI

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