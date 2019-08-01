Beşiktaş - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 BJK Udinese hazırlık maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın İtalya temsilcisi Udinese ile karşılaşacak. Bu nedenle taraftarlar heyecanla Beşiktaş - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, BJK Udinese hazırlık maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Udinese maçına dair merak edilenler...
BEŞİKTAŞ - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Groedig Goldberg Stadı'nda 2 Ağustos'ta oynanacak mücadelenin başlama saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00'ye alındı.
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