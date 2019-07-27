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  • 27.07.2019 13:30
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 13:30

Beşiktaş'ın ilk hazırlık maçı! maçı hangi kanalda? 2019 saat kaçta?

Çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında bugün İspanya ekibi Eibar ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar Eibar'ın ardından üç hazırlık maçı daha yapacak. Peki, Beşiktaş - Eibar maçı hangi kanalda? 2019 saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

Beşiktaş-Eibar maçı hangi kanalda?

Beşiktaş-Eibar maçı hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkların kapsamında Avusturya'da çalışmalarına devam ediyor. Burada ilk hazırlık maçına çıkacak Beşiktaş, İspanya temsilcisi Eibar ile mücadele edecek. Siyah-Beyazlı ekip bu karşılaşmadan galibiyet alarak motivasyon yüklemek istiyor. Peki, Beşiktaş - Eibar maçı hangi kanalda? 2019 BJK Eibar hazırlık maçı saat kaçta? İşte Beşiktaş-Eibar maçı ile ilgili merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - EİBAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Eibar hazırlık maçında karşı karşoya gelecek. Beşiktaş - Eibar maçı 27 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Spor Smart kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

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