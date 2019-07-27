Beşiktaş-Eibar maçı hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkların kapsamında Avusturya'da çalışmalarına devam ediyor. Burada ilk hazırlık maçına çıkacak Beşiktaş, İspanya temsilcisi Eibar ile mücadele edecek. Siyah-Beyazlı ekip bu karşılaşmadan galibiyet alarak motivasyon yüklemek istiyor. Peki, Beşiktaş - Eibar maçı hangi kanalda? 2019 BJK Eibar hazırlık maçı saat kaçta? İşte Beşiktaş-Eibar maçı ile ilgili merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - EİBAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Eibar hazırlık maçında karşı karşoya gelecek. Beşiktaş - Eibar maçı 27 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Spor Smart kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.