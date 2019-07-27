beIN Sports'un haberine göre; Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.
AYRINTILAR GELİYOR...
beIN Sports'un haberine göre; Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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