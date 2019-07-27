Daha önce kadrosuna Tyler Boyd'u katan Beşiktaş, yeni bir transfere daha imzasını attı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, önce camianın meşhur sloganı "Come to Beşiktaş" yazılırken ardından bir paylaşıma daha imza atılarak Douglas transferi resmen duyuruldu.

DOUGLAS PEREIRA KİMDİR?

Kariyerine 2008 yılında Brezilya kulübü olan Goias EC'de başlayan ve 2012 yılında aynı ligin takımı Sao Paulo'ya transfer olan Douglas, 2 yıllık performansının ardından Barcelona kadrosuna 4 milyon euro bedelle dahil olmuştur.

Deneyim kazanması için Barcelona tarafından 2016 yılı itibariyle sırasıyla Sporting Gijon, Benfica, Sivasspor takımlarına gönderilen Douglas Pereira, bu sezon serbest kalmasının ardından Beşiktaş ile el sıkışmıştır.

1,72 boyundaki sağ bek oyuncusu, ihtiyaç halinde sağ kanatta da forma giyebiliyor.