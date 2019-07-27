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  • 27.07.2019 14:47
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 15:05

Son dakika: , Douglas transferini resmen açıkladı

Transfer döneminin sessiz ekiplerinden yeni transferini sosyal medya üzerinden açıkladı... Siyah-beyazlıların meşhur sloganı 'Come to Beşiktaş'ın paylaşıldığı gönderinin hemen ardından bir paylaşım daha yapılarak Douglas transferini duyurdu. Peki Beşiktaş'ın Sivasspor'dan renklerini kattığı Douglas Pereira kimdir?

Daha önce kadrosuna Tyler Boyd'u katan , yeni bir transfere daha imzasını attı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, önce camianın meşhur sloganı "Come to Beşiktaş" yazılırken ardından bir paylaşıma daha imza atılarak Douglas transferi resmen duyuruldu.

DOUGLAS PEREIRA KİMDİR?

Kariyerine 2008 yılında Brezilya kulübü olan Goias EC'de başlayan ve 2012 yılında aynı ligin takımı Sao Paulo'ya transfer olan Douglas, 2 yıllık performansının ardından Barcelona kadrosuna 4 milyon euro bedelle dahil olmuştur.

Deneyim kazanması için Barcelona tarafından 2016 yılı itibariyle sırasıyla Sporting Gijon, Benfica, Sivasspor takımlarına gönderilen Douglas Pereira, bu sezon serbest kalmasının ardından Beşiktaş ile el sıkışmıştır.

1,72 boyundaki sağ bek oyuncusu, ihtiyaç halinde sağ kanatta da forma giyebiliyor.

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