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Beşiktaşta'ta Mirin yolcu geliyor

Beşiktaş, İsimat Mirin için ’nın Amiens takımından gelen kiralama teklifini kabul etti. Siyah-Beyazlılar Vida’nın yanına Martins İndi’yi transfer etmek için çalıışmalarını yoğunlaştırdı. İmza an meselesi...

Mirin yolcu Indi geliyor
Savunmada Vida'ya partner arayan Beşiktaş İsimat Mirin'i gönderip, 'den Martins İndi'yi transfer etmek istiyor. Enzo Roco'yu alternatif olarak düşünen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Martins İndi transferini dört gözle beklediği ifade edildi. İsimat Mirin'i 'nın Amiens takımına kiralamak üzere olan Siyah-Beyazlılar, Stoke City ile temasa geçip İndi transferini sonlandıracak. Hollandalı yıldızla hemen hemen her konuda anlaşan Siyah- Beyazlılar'ın önümüzdeki hafta bu transferi bitirmesi bekleniyor.

Beşiktaş Stoke City'de forma giyen Martins İndi'yi transfer etmek üzere...

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