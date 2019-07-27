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'ta Lens’in yerine

Siyah-Beyazlı yönetim yıllık 2.3 milyon Euro kazanan Lens’i takımdan göndermenin yollarını arıyor... eğer Hollandalı yıldızla yolları ayırırsa ’den kopma noktasına gelen edilecek.

Lens’in yerine Konoplyanka
yeni sezon için tranfser çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın performansını beğenmediği Jermain Lens için teklif bekleyen Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık 2 milyon 300 bin Euro kazanan Hollandalı yıldızdan kurtulmak istiyor.

DAHA ÖNCE TEMAS KURULDU
Yönetim Lens'i elden çıkarırsa Konoplyanka ini noktalamak için harekete geçecek. Siyah-Beyazlı yönetimin daha önce ile görüştüğü ortaya çıktı.



KONOPLYANKA DA ÇOK İSTİYOR
Schalke ile yapılan görüşmelerde büyük yol katedildiği ve Ukraynalı oyuncunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi. Avcı ise Konoplyanka'yı joker olarak kullanmak istiyor.

İSTEDİĞİ ÜCRET AŞAĞI ÇEKİLECEK
Schalke ile bir yıllık sözleşmesi olan Konoplyanka'nın yıllık istediği ücretin aşağı çekilmek istendiği öğrenildi. Schalke'nin uygun bir bonservis ücreti ile yıldız oyuncuyu bırakması bekleniyor.

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