Hertha Berlin Fenerbahçe maçına saatler kaldı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehri Bad Radkersburg kasabasında sürdüren Fenerbahçe, Audi CUP öncesinde son hazırlık maçını Hertha Berlin ile yapacak. Peki, Hertha Berlin Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2019 FB Hertha Berlin hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman? İşte Hertha Berlin - Fenerbahçe maçının detayları...

HERTHA BERLİN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Hertha Berlin ekibine konuk olacak. Hertha Berlin - Fenerbahçe maçı 25 Temmuz (bugün) Perşembe güün saat 19.30'da başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma D Smart'ta canlı yayınlanacak.