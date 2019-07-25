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  • 25.07.2019 16:45
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 16:45

maçı hangi kanalda? 2019 saat kaçta, ne zaman?

'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Almanya temsilcisi ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin hazırlık maçının detayları merak ediliyor. Karşılaşmanın yayıncı bilgisi belli oldu. Peki, Hertha Berlin Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2019 FB Hertha Berlin hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman?

Hertha Berlin-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Hertha Berlin Fenerbahçe maçına saatler kaldı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehri Bad Radkersburg kasabasında sürdüren Fenerbahçe, Audi CUP öncesinde son hazırlık maçını Hertha Berlin ile yapacak. Peki, Hertha Berlin Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2019 FB Hertha Berlin hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman? İşte Hertha Berlin - Fenerbahçe maçının detayları...

HERTHA BERLİN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Hertha Berlin ekibine konuk olacak. Hertha Berlin - Fenerbahçe maçı 25 Temmuz (bugün) Perşembe güün saat 19.30'da başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma D Smart'ta canlı yayınlanacak.

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