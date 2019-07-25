Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Deivid De Souza Trt Spor'a açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbol adamı Türk takımlarının transfer stratejisinin değişmesi gerektiğini söyledi.

'VOLKAN İLE YOLLAR AYRILACAKSA...'

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel hakkında konuşan Souza ''Volkan kulübün idol oyuncularından biri. Birçok başarıda imzası var. Volkan Demirel ile yollar ayrılacaksa bile güzel ayrılmalı" dedi.

'ŞAMPİYONLUK FAVORİM GALATASARAY

Deivid de Souza yaptığı açıklamada "Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında önde görüyorum. Hem sahip oldukları kadro hem finansal durumları hem de transferleri sebebiyle bence biraz daha öndeler." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye 2006 yılında Sporting Lizbon'dan gelen Deivid de Souza, dört yıl sarı lacivertli formayı giydikten sonra 2010 yılında ülkesine dönmüştü. 39 yaşındaki Deivid, 2014 yılında da futbolu bıraktı.