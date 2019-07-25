Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.07.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 11:28

'nin eski yıldızı açıkladı: Favorim

2006-2010 yılları arasında formasını terleten 'nın bu sözleri çok konuşulacak. Spor Toto Süper Lig'e dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli eski yıldız bu sezon şampiyonluk favorisinin olduğunu söyledi.

F.Bahçeli yıldızdan şok sözler: Favorim G.Saray!
Bir dönem forması giyen Trt Spor'a açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbol adamı Türk takımlarının transfer stratejisinin değişmesi gerektiğini söyledi.

'VOLKAN İLE YOLLAR AYRILACAKSA...'

Fenerbahçe'nin kalecisi hakkında konuşan Souza ''Volkan kulübün idol oyuncularından biri. Birçok başarıda imzası var. Volkan Demirel ile yollar ayrılacaksa bile güzel ayrılmalı" dedi.

'ŞAMPİYONLUK FAVORİM GALATASARAY

Deivid de Souza yaptığı açıklamada "'ı şampiyonluk yarışında önde görüyorum. Hem sahip oldukları kadro hem finansal durumları hem de transferleri sebebiyle bence biraz daha öndeler." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye 2006 yılında Sporting Lizbon'dan gelen Deivid de Souza, dört yıl sarı lacivertli formayı giydikten sonra 2010 yılında ülkesine dönmüştü. 39 yaşındaki Deivid, 2014 yılında da futbolu bıraktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'nin eski yıldızı Deivid De Souza açıkladı: Favorim Galatasaray
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri