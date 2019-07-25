Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.07.2019 13:51
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 14:02

Son dakika: lu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika haberine göre; , sezonu 'da geçiren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan transfer bombası! 3 yıllık imza

, sezonu 'da geçiren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ise transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Douglas ile 3 yıllık anlaşma sağladık. İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Bir sorun çıkmazsa cumartesi günü Avusturya kampına katılacak." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Beşiktaş Sivassporlu Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri