Beşiktaş, sezonu Sivasspor'da geçiren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ise transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Douglas ile 3 yıllık anlaşma sağladık. İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Bir sorun çıkmazsa cumartesi günü Avusturya kampına katılacak." ifadelerini kullandı.