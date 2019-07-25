Fenerbahçe 6 numarayı sağlama alacak. Sarı-Lacivertliler, öncelikli olarak o bölgeye Fransız ekiplerinden Saint Etienne forması giyen Yann M'Vila'yı monte etmek istiyor. Kanarya bu transfer için önemli bir mesafe katetti.
COMOLLI DEVREDE
Sportif Direktör Damien Comolli'nin bu hafta içinde transferi sonlandırması bekleniyor. Fenerbahçe, Yann M'Vila ile prensipte anlaştı. Saant Etienne'nin tutumu transferde etkili olacak.
ÇOK YÖNLÜ OYUNCU
Fenerbahçe'nin listesine giren bir başka ön libero ise Ibrahim Amadou... M'Vila'da sorun çıkması durumunda Kanarya, Sevilla'nın yıldızı için harekete geçecek. Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Amadou için ilk etapta kiralama teklifi yapılacak. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Sevilla ile 32 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Yıldız oyuncu ön libero ve stoperde de görev alabiliyor.
COMOLLI DEVREDE
Sportif Direktör Damien Comolli'nin bu hafta içinde transferi sonlandırması bekleniyor. Fenerbahçe, Yann M'Vila ile prensipte anlaştı. Saant Etienne'nin tutumu transferde etkili olacak.
ÇOK YÖNLÜ OYUNCU
Fenerbahçe'nin listesine giren bir başka ön libero ise Ibrahim Amadou... M'Vila'da sorun çıkması durumunda Kanarya, Sevilla'nın yıldızı için harekete geçecek. Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Amadou için ilk etapta kiralama teklifi yapılacak. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Sevilla ile 32 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Yıldız oyuncu ön libero ve stoperde de görev alabiliyor.
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