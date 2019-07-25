Galatasaray-Augsburg maçı hangi kanalda? 2019-2020 sezonu öncesinde hazırlıklarına devam eden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile mücadele edecek. İlk hazırlık maçını RB Leipzig ile yapan ve bu karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da hedef galibiyet olacak. Peki, Galatasaray Augsburg maçı hangi kanalda? 2019 GS Augsburg hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Augsburg arasındaki maç heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray - Augsburg maçı 25 Temmuz 2019 Perşembe günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşma D Smart'tan canlı olarak ekranlara gelecek.