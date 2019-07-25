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  • 25.07.2019 17:10
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 17:10

hangi kanalda? 2019 GS Augsburg hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman?

maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Almanya temsilcisi Augsburg ile karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Galatasaray'ın hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, ? 2019 GS Augsburg hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray-Augsburg maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Augsburg maçı hangi kanalda? 2019-2020 sezonu öncesinde hazırlıklarına devam eden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile mücadele edecek. İlk hazırlık maçını RB Leipzig ile yapan ve bu karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da hedef galibiyet olacak. Peki, Galatasaray Augsburg maçı hangi kanalda? 2019 GS Augsburg hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Augsburg arasındaki maç heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray - Augsburg maçı 25 Temmuz 2019 Perşembe günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşma D Smart'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

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