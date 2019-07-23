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  • 23.07.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 16:37

haberleri... formasını giydi

'den rekor bir bedelle İtalyan ekibi 'ye olan genç futbolcu yeni takımı Napoli'nin formasını sırtına geçirdi. Elmas'ın yeni takımının formasını giydiği görüntüler sosyal medyaya düştü.

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