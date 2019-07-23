Fenerbahçe'den ayrılarak 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas bugün şehre giderek sağlık kontrolünden geçti. Bu arada Makedon futbolcunun yeni takımının formasını giydiği görüntüler sosyal medyaya düştü.
Fenerbahçe'den ayrılarak 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas bugün şehre giderek sağlık kontrolünden geçti. Bu arada Makedon futbolcunun yeni takımının formasını giydiği görüntüler sosyal medyaya düştü.
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