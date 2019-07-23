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  • 23.07.2019 15:20
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 15:20

'de krizi tavan yaptı!

Dünya devi 'de krizi yaşanıyor. 'e karşı kaybedilen hazırlık maçının ardından Gallerli yıldızı takımda görmek istemediğini açıkça beyan eden Zidane'a, Bale cephesinden resmen savaş açıldı.

Madrid'de büyük kriz! Resmen savaş açtı...

'a konuşan 'in Menajeri Jonathan Barnett, oyuncunun haklarını sonuna kadar koruyacaklarını belirtti. Barnett şu açıklamayı yaptı:

Onu kulüpten göndermek için üstünkörü bir anlaşmaya razı olmayacağız.

Gareht gezegendeki en iyi oyunculardan biri. Sizi temin ederim ki kiralık olarak hiçbir kulübe gitmeyecek.

Gareth şu anda oyuncusu ve şuan da Real Madrid'in bir parçası olarak burada kalıyor.

Bizi cezbeden bir teklif gelirse her şey 1 günde ya da bir haftada değişebilir. Olmazsa Gareth Real Madrid ile olan 3 yıllık sözleşmesini tamamlar.

Zidane'ın bu açıklaması Gareth Bale cephesinde hoş karşılanmadı. AFP Ajansı'na konuşan Gallerli oyuncunun temsilcisi Jonathan Barnett, "Zidane'ın yaptığı ayıp. Real Madrid'için bu kadar emek veren bir oyuncuya hiç saygı göstermiyor. Transfer görüşmeleri sürüyor" açıklamasını yaptı.

Oyuncu ile Tottenham, ve PSG ilgileniyor. Gallerli yıldız senelik 14 milyon Euro kazanıyor.

POGBA İDDİASI
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın bir numaralı hedefi ise . Old Trafford'dan ayrılmak istediği bilinen Fransız futbolcu için Real Madrid'in 150 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı ifade ediliyor.

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