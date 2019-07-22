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  • 23.07.2019 00:39
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 00:39

Son dakika... 'ın ini resmen açıkladı

, genç oyuncusu 'ın i için Serie A ekibi ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. "Yolun Açık Olsun Eljif Elmas" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas’ın transferi konusunda ’nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!

, genç oyuncusu 'ın i için Serie A ekibi ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas'ın transferi konusunda 'nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır.

Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif'e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz.

Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz.

Yolun açık olsun Eljif Elmas.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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