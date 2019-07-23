F.Bahçe'nin 2 yıl önce 295 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Makedon yıldız Eljif Elmas, Sarı-Lacivertliler'in tarihine geçmeye hazırlanıyor.
MOUSSA SOW'U GEÇTİ
Napoli'ye 18 milyon Euro'ya transfer olan Eljif kulüp tarihinde satılan en pahalı isim konumunda. Fenerbahçe'de daha önce Moussa Sow 16, Elvir Baljic de 15.6milyon Euro transfer olmuştu.
MOUSSA SOW'U GEÇTİ
Napoli'ye 18 milyon Euro'ya transfer olan Eljif kulüp tarihinde satılan en pahalı isim konumunda. Fenerbahçe'de daha önce Moussa Sow 16, Elvir Baljic de 15.6milyon Euro transfer olmuştu.
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