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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 17:04

Son dakika: 'dan ve açıklaması

İspanyol ekibi 'nın sportif direktörü Monchi, 'nin transfer gündeminde yer alan eski futbolcusu Simon ile ilgili konuştu. Monchi, "Fenerbahçe'yle Kjaer'in transferi konusunda görüştük ancak 15 gündür bir temasımız yok" dedi.

Sevilla'dan F.Bahçe ve Kjaer açıklaması!

İspanya La Liga takımlarından 'nın sportif direktörü Monchi, 'nin transfer gündeminde yer alan Danimarkalı eski futbolcusu Simon ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Monchi düzenlenen basın toplantısında merak edilen futbolcularla ilgil gelen soruları yanıtladı. Son zamanlarda gündemi en çok meşgul eden Danimarkalı defans oyuncusuyla ilgili ise "Fenerbahçe ile Kjaer için bir süre önce görüştük. Bize oyuncuyla ilgilendiklerini söylediler ancak son 15 gündür bir temasımız olmadı. Şu an için aktif değiller" ifadelerini kullandı.

İspanyol basını Fenerbahçe'nin Kjaer transferinde Monaco ile yarıştığını iddia etmişti. Fransız ekibinin deneyimli oyuncuyu renklerine bağlamak istediği, futbolcunun da Ligue 1'e gitmeye sıcak baktığı aktarılmıştı.

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