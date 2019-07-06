Celta Vigo'da bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Emre Mor, adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor. İspanyol kulübünün Sportif Direktörü Minabres "Eğer olursa Emre Mor'un oynayabileceği bir takıma gitmesini istiyoruz. Tabii şu anda piyasası geldiği günkü gibi değil. Eğer oynamazsanız değer kaybediyorsunuz. Ama birçok takım onun durumunu soruyor. Bazıları şartların uygun olmadığını öğrenip vazgeçiyor, bazıları ilgisini sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Emre'yi Galatasaray'ın dışında Nowich, Aston Villa ve S.United istemişti.

Emre Mor, kendisini Milli Takım'a alan Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor.