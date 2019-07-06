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Sportif Direktörü Minabres “Emre’yi oynayabileceği bir takıma göndereceğiz” dedi.

Celta Vigo’dan Emre Mor müjdesi

Celta Vigo'da bir türlü istenilen performansı gösteremeyen , adım adım 'a yaklaşıyor. İspanyol kulübünün Sportif Direktörü Minabres "Eğer olursa Emre Mor'un oynayabileceği bir takıma gitmesini istiyoruz. Tabii şu anda piyasası geldiği günkü gibi değil. Eğer oynamazsanız değer kaybediyorsunuz. Ama birçok takım onun durumunu soruyor. Bazıları şartların uygun olmadığını öğrenip vazgeçiyor, bazıları ilgisini sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Emre'yi Galatasaray'ın dışında Nowich, Aston Villa ve S.United istemişti.

Emre Mor, kendisini Milli Takım'a alan 'le çalışmayı çok istiyor.

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