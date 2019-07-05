Bugünkü
Takvim

, ’u parlatacak

Teknik Direktörü ’in ’ı çalıştırdığı dönemde Ay-Yıldızlı ekibe çağrılan ardından büyük düşüşe geçti. Genç yıldızı G.Saray’a olursa Terim’le yeniden doğma şansı bulacak.

Terim, Emre Mor’u parlatacak
Galatasaray Emre Mor'u etmek için Celta Vigo ile görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu transferin bitme olasılığı yüksek olarak görünürken bu gerçekleşir- se genç futbolcu kendisini vitrine çıkaran Fatih Terim'le yeniden buluşmuş olacak.

İSPANYA'DA BEKLENENİ VEREMEDİ
Tecrübeli hoca A Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Emre Mor'u ilk kez Ay-Yıldızlı ekibe davet etti. Terim'li dönemde ismini daha çok duyuran 15 kez milli formayı giydi. Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen genç yıldız 'da bekleneni veremedi. Büyük bir düşüşe geçen Emre Mor, G.Saray'a gelirse 'le yeniden doğma şansı bulacak. Tecrübeli hocanın Emre'yi parlatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFatih Terim, Emre Mor’u parlatacak
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri