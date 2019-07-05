Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 05.07.2019 20:43
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 21:34

Son dakika... ini resmen duyurdu

, Milli futbolcumuz 'ı resmen etti. n devi Juventus, Demiral'ın Sassuolo'dan 18 milyon € bonservis bedeliyle kadroya katıldığını ve 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Merih Demiral, dünya devine transfer oldu!

Milli futbolcu , dünya devi 'a oldu. Juventus, Merih Demiral'ı Sassuolo'dan transfer ettiğini resmen açıkladı.

n ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için Sassuolo'ya 18 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Juventus, ayrıca bu bedelin 4 yıl içinde ödeneceğini açıkladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Juventus, Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzalarken internet sitesinden yapılan açıklamada Türk futbolcuya başarılar diledi.

Merih, geçen sezon devre arasında 7 milyon euroya Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olmuştu. Sassuolo formasıyla 14 lig maçına çıkan genç futbolcu 2 gol kaydetmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika... Juventus Merih Demiral transferini resmen duyurdu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri