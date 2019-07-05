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  • 05.07.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 11:59

'dan 'e mesaj: Yeni sezonda...

'da forma şansı bulamayan ve önümüzdeki sezon macerasına başka bir takımda devam etmek isteyen , menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdi ve yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini iletti.

Emre Mor'dan Terim'e mesaj: Yeni sezonda...

Galatasaray Teknik Direktörü ile beraber çalışmak isteyen 'un menajeri aracılığı ile Terim'e; "Hocam beni A 'a siz kazandırdınız ve şimdi yine sizinle çalışmak istiyorum. Bana güvenebilir ve yeniden inanabilirsiniz. Galatasaray benim çocukluk hayalim" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'a geldiği günden bu yana Emre Mor'u kadrosunda görmek isteyen ve geçtiğimiz Ocak ayında da transferi ekonomik sebeplerden dolayı son anda iptal olan milli futbolcunun transferine sıcak bakan Fatih Terim, sarı-kırmızılı yönetim ile bu yönde bir görüşme yaptı.

takımlarından ile görüşmelere başlayan Galatasaray, satın alma opsiyonu ile Emre Mor'u kiralamak isterken; Celta Vigo yönetimi en azından şimdilik bu transfer sürecine soğuk bakıyor ve milli futbolcuyu 8 milyon euroluk bonservis bedeli ile elden çıkartmak istiyor.

Emre Mor'un amcası Özay Mor:, "Emre'nin idol olarak gördüğü futbolcu Cristiano Ronaldo. Odasına girdiğimiz zaman Ronaldo'nun posterlerinden duvar görünmezdi" dedi.

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