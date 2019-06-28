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Fırtına’dan çifte atak

Bordo-Mavililer forvet arayışlarına hız verdi. ’yu askıya alan Fırtına bonservisi elinde olan ve için bastırıyor.

Fırtına’dan çifte atak
Trabzonspor'da forvet arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Gurbetçi oyuncu 'nun transferi için Sparta Roterdam kulübü ile anlaşamayan Fırtına Faslı golcü Rachid Alioui ile de temasların yeniden başladığı belirtildi.

YANIT BEKLENİYOR
Bu arada Rachid dışında İsveçli golcü ile de temas halinde olan oyuncuya teklif ettiği iki yıllık sözleşme için yanıt bekliyor. Bu iki oyuncunun yanı sıra forvet mevkii için üç farklı isimle daha temas halinde olan Trabzonspor'un kampa kadar bu işi bitirmek istiyor.

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