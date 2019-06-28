Fırtına’dan çifte atak

Trabzonspor'da forvet arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Gurbetçi oyuncu Halil Dervişoğlu'nun transferi için Sparta Roterdam kulübü ile anlaşamayan Fırtına Faslı golcü Rachid Alioui ile de temasların yeniden başladığı belirtildi.
YANIT BEKLENİYOR
Bu arada Rachid dışında İsveçli golcü Marcus Berg ile de temas halinde olan Trabzonspor oyuncuya teklif ettiği iki yıllık sözleşme için yanıt bekliyor. Bu iki oyuncunun yanı sıra forvet mevkii için üç farklı isimle daha temas halinde olan Trabzonspor'un kampa kadar bu işi bitirmek istiyor.
YANIT BEKLENİYOR
Bu arada Rachid dışında İsveçli golcü Marcus Berg ile de temas halinde olan Trabzonspor oyuncuya teklif ettiği iki yıllık sözleşme için yanıt bekliyor. Bu iki oyuncunun yanı sıra forvet mevkii için üç farklı isimle daha temas halinde olan Trabzonspor'un kampa kadar bu işi bitirmek istiyor.
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