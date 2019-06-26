YERLI futbolcu transferi için büyük uğraş veren Galatasaray, Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı... Geçen sezon 1. Lig'e düşen Bursaspor ile sözleşmesini alacaklarına karşılık fesheden 27 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'la her konuda anlaştı.

YENİ SEZON FORMASI

İskenderun'da vatani görevini yerine getiren Yusuf daha resmi imzayı atmamasına rağmen Galatasaray'ın yeni sezon formasını sırtına geçirip poz verdi. Yıldız futbolcu önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip 2 yıllık imza atacak.