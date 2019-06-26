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'la anlaştı

Vatani görev için İskenderun’da bulunan daha resmi imzayı atmadan Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirdi... 27 yaşındaki futbolcu gelecek hafta İstanbul’a gelerek G.Saray’la iki yıllık sözleşme yapacak.

Yusuf Erdoğan Aslan oldu

YERLI futbolcu i için büyük uğraş veren Galatasaray, Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı... Geçen sezon 1. Lig'e düşen Bursaspor ile sözleşmesini alacaklarına karşılık fesheden 27 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'la her konuda anlaştı.

YENİ SEZON FORMASI
İskenderun'da vatani görevini yerine getiren Yusuf daha resmi imzayı atmamasına rağmen Galatasaray'ın yeni sezon formasını sırtına geçirip poz verdi. Yıldız futbolcu önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip 2 yıllık imza atacak.

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