Galatasaray'ın Yusuf Erdoğan transferinde detaylar ortaya çıktı. Yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim, Yusuf Erdoğan'ın transferinin bitirilmesini istedi. Tecrübeli teknik adam bonservisi elinde olan oyuncunun her iki kanatta ve sol bekte de görev yapıyor olması nedeni ile Galatasaray'a katkı sağlayacağını belirtti.

FORMAYI SIRTINA GEÇİRDİ

Galatasaray ile anlaşması an meselesi olan ama Bursaspor ile henüz resmi olarak yollarını ayırmayan Yusuf Erdoğan, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Yusuf Erdoğan'ın bir mağazada Galatasaray formasını üzerinde denediği görüldü.

İşte o fotoğraf...