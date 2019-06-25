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  • 25.06.2019 14:39
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 14:43

formasını giyip poz verdi | Transfer haberleri...

Adı uzun süredir ile anılan 'da forma giyen 26 yaşındaki , Galatasaray formasını giyip poz verdi. Galatasaray'ın genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

G.Saray'ın yeni transferi formayı giydi!

'ın transferinde detaylar ortaya çıktı. Yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim, Yusuf Erdoğan'ın transferinin bitirilmesini istedi. Tecrübeli teknik adam bonservisi elinde olan oyuncunun her iki kanatta ve sol bekte de görev yapıyor olması nedeni ile Galatasaray'a katkı sağlayacağını belirtti.

FORMAYI SIRTINA GEÇİRDİ

Galatasaray ile anlaşması an meselesi olan ama ile henüz resmi olarak yollarını ayırmayan Yusuf Erdoğan, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Yusuf Erdoğan'ın bir mağazada Galatasaray formasını üzerinde denediği görüldü.

İşte o fotoğraf...

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