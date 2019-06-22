VE şampiyon Anadolu Efes... Lacivert- Beyazlılar, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaştı. Tam 10 yıl sonra bu büyük başarıya imza atan Anadolu Efes tarihindeki 14. şampiyonluğu elde etmiş oldu.

İLK ÇEYREKTEN SONRA ŞOV

İlk çeyreği 23-21 geride tamamlayan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in hücumdaki performansıyla devreyi 44-37 önde bitirdi. 3. çeyrekte bir ara farkı 14 sayıya çıkaran Lacivert- Beyazlılar son 10 dakikaya 11 sayı farkla 69-58 üstün girmeyi başardı.

FİNALİN MVP'Sİ LARKİN

Son çeyrekte müthiş performansını sürdüren Anadolu Efes karşılaşmayı 89-74 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Lacivert-Beyazlılar'da 38 sayı 4 asist ve 3 ribaundla oynayan Shane Larkin final serisinin MVP'si seçildi.

FENER'İN BELALISI

Nefesleri kesen final serisinin son maçında Shane Larkin fırtınası esti... ABD'li guard 38 sayı atarak Fenerbahçe Beko'yu yıkan isim oldu. Euroleague Final Four'da 30 sayıyla Sarı-Lacivertliler'e adeta kabusu yaşatan Larkin birkez daha kalitesini ortaya koydu.

KARARI KULÜP VERECEK

Efes'le sözleşmesi biten yıldız oyuncu, "Bu benimle ilgili değil. Kulüp kararını verecek" diye konuştu.

TARİHTE 7 MAÇ OYNANAN İLK FİNAL

Anadolu ​Efes-Fenerbahçe Beko finali çok ilginç bir istatistiğe şahitlik etti. Seriyi Efes 4-3 kazanırken ilk kez 7 maçın tamamı oynandı. Daha önce Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı 4-3'le geçip şampiyon olduğu searise Sarı-Kırmızılılar maça çıkmamıştı. Yine 4-3 biten Efes-Ülker finalinde seri 1-1 başlamıştı.

ATAMAN'DAN ŞOK PROTESTO

FİNAL serisinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Anadolu Efes coach'u Ergin Ataman son maça da damgasını vurdu... Tecrübeli antrenör şampiyonu belirleyen karşılaşmayı oturarak izledi. Molalarda bile takımına taktik vermeyen Ataman mücadelenin bitiminin ardından kutlamalara katılmayıp direkt soyunma odasına gitti. Ataman'ın 6. maçın sonrasında Galatasaraylı taraftarlara yönelik daveti yüzünden Anadolu Efes cephesinden büyük tepki gördüğü ve bu nedenle protesto olarak böyle bir tavır takındığı gelen bilgiler arasında.