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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından yansımayan anlar! Maç sonu Ali Koç...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final final serisi 7. ve son maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e 89-74 mağlup olarak şampiyonluğu rakibine kaptırdı. Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla biten Basketbol Süper Lig'i karşılaşmasında dikkat çeken kareler vardı. İşte detaylar...

22.06.2019 10:22 - Son Güncelleme: 22.06.2019 10:31
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından yansımayan anlar! Maç sonu Ali Koç...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde Fenerbahçe'yi 4-3 ile geçen Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Efesliler, maçın sona ermesinin ardından taraftarlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından yansımayan anlar! Maç sonu Ali Koç...

Lacivert-beyazlılar, daha sonra madalya ve şampiyonluk kupasını aldı. Efes'e kupayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından yansımayan anlar! Maç sonu Ali Koç...

Kupayı Doğuş Balbay ile Bryant Dunston havaya kaldırdı.

Tahkim Kurulu'nun son dakika kararıyla salonda yerini alan Fenerbahçe taraftarları takımlarını desteklediler. Tezahüratlardan ötürü salonda iki kez anons yapıldı.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından yansımayan anlar! Maç sonu Ali Koç...

Yenilgiye en çok üzülenler arasında baş antrenör Zeljko Obradovic geldi. Sırp çalıştırıcı maçta oyuncularını sert uyarılarıyla dinç tutmaya çalışırken, maçın kopmasıyla üzüntüsünü böyle yaşadı.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından yansımayan anlar! Maç sonu Ali Koç...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadele sonunda sahaya girerek Obradovic'i teselli etti.

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