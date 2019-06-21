Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte o isim

Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüp yeni teknik patronu Abdullah Avcı ile yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Avcı'nın listesine göre transfer hedeflerini belirleyen siyah-beyazlılar transferde hata yapmak istemiyor. Forvet mevkine de transfer yapacak olan siyah-beyazlı yönetim bir isimle prensipte anlaştı. İşte o isim...

21.06.2019 22:39 - Son Güncelleme: 21.06.2019 22:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





