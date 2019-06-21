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Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte o isim

Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüp yeni teknik patronu Abdullah Avcı ile yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Avcı'nın listesine göre transfer hedeflerini belirleyen siyah-beyazlılar transferde hata yapmak istemiyor. Forvet mevkine de transfer yapacak olan siyah-beyazlı yönetim bir isimle prensipte anlaştı. İşte o isim...

21.06.2019 22:39 - Son Güncelleme: 21.06.2019 22:40
Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte o isim

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte o isim

Geçtiğimiz sezonu 3.tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden siyah-beyazlılarda gözler transfere çevrildi.

Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte o isim

Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi deneyimli teknik adamın listesine göre hareket ediyor.

Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte o isim

Transferde hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar transferde ince eleyip sık dokuyor.

Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte o isim

Beşiktaş, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Tyler Boyd ile prensip anlaşmasına vardı.

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