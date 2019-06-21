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  • 21.06.2019 20:03
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 23:19

89-74 Beko | MAÇ SONUCU

play-off final serisi 7. maçında , Beko'yu 89-74 yenerek şampiyon oldu. Anadolu Efes tarihinde 15. kez ligi şampiyon olarak tamamladı.

Şampiyon Anadolu Efes!

play-off final serisi 7. maçında , Beko'yu 89-74 yenerek şampiyon oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Anadolu Efes, Shane Larkin'in damga vurduğu maçta evinde Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek seriyi 4-3 kazandı ve 10 yıllık hasrete son vererek tarihinde 15. kez ligi şampiyon olarak tamamladı. Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun 3 sezonluk şampiyon serisi sona erdi.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko MAÇ SONUCU

Anadolu Efes 21-23 Fenerbahçe Beko (1. Periyot)

Anadolu Efes 44-37 Fenerbahçe Beko (ilk yarı sonucu)

Anadolu Efes 69-58 Fenerbahçe Beko (3. periyot)

Anadolu Efes 89-74 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU)

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Anadolu Efes; Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle başladı. Fenerbahçe Beko ise parkeye; Sloukas, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Melli beşiyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk sayıları, Melli'nin serbest atış çizgisinden bulduğu 2/2 isabet ile geldi. Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümü Larkin'in 7 sayılık performansıyla 11-8 üstün geçti. Periyodun kalan bölümünde hücumda istediği pozisyonları bulan Fenerbahçe Beko, Larkin'in 13 sayılık performansına rağmen çeyreği 23-21 önde kapattı.

EFES SOYUNMA ODASINA 7 SAYI FARKLA ÖNDE GİTTİ

İkinci periyot, Guduric'in üç sayılık isabeti ile başladı. Hücumda vites yükselten Anadolu Efes, 15'inci dakikayı 35-31 önde geçmeyi başardı. Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in iyi oyunuyla hücumda sayılar üretmeye devam etti. Ev sahibi ekip, ilk periyotta Dunston'ın 3 faulü bulması nedeniyle ikinci periyotta yıldız oyuncudan yararlanamamasına rağmen soyunma odasına 7 sayı farkla 44-37 önde gitti.

Üçüncü periyot, Sertaç Şanlı'nın basketiyle başladı. Sertaç ve Larkin'in sayılarıyla hücumda ritim bulan Anadolu Efes, 21'inci dakikada farkı 10'a yükseltti: 51-41. İki takımın karşılıklı basketleriyle devam eden bölümün ardından, 26'ncı dakikadaki TV molasına Efes 60-51 üstün girdi. Periyodun sonuna kadar hücumdaki etkili oyununu sürdüren Efes, maçın final bölümüne 11 sayı farkla önde gitti: 69-58.

Final periyodunun ilk basketi, Moerman'ın üçlüğü ile geldi. Fenerbahçe Beko, boş atışlardan istediği sayıları üretemezken, Efes hücumdaki verimliliğini sürdürdü ve 33'üncü dakikayı 14 sayı farkla üstün geçti: 74-60. Mücadelenin kalan bölümünde Fenerbahçe Beko farkı kapatmayı başaramadı ve Anadolu Efes parkeden 89-74 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı

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