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'a Prag’dan Tetteh yanıtı: Asla kiralamayız!

G.Saray'ın forvet adaylarından biri olan 'le ilgili kötü haber geldi... Ganalı forvetin kulübü 'ın Sarı-Kırmızılılar'ın kiralama teklifini, "Tetteh'i asla kiralık olarak vermeyiz. Sadece bonservis pazarlığı için görüşürüz" diyerek yanıtladığı öğrenildi.

Prag’dan Tetteh yanıtı!

G.Saray'ın forvet adaylarından biri olan Benjamin Tetteh'le ilgili kötü haber geldi... Ganalı forvetin kulübü Sparta Prag'ın Sarı-Kırmızılılar'ın kiralama teklifini, "Tetteh'i asla kiralık olarak vermeyiz. Sadece bonservis pazarlığı için görüşürüz" diyerek yanıtladığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu yanıt sonrası önümüzdeki günlerde Çek kulübüyle yeniden masaya oturacağı ve yeni bir teklifte bulunacağı gelen bilgiler arasında.

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