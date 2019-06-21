Rotasyonu genişletmek için en az 3 yerli futbolcu transferi yapmak isteyen Galatasaray'dan Deniz Türüç hamlesi geldi... Sarı- Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Deniz Türüç için Kayserispor'la birkez daha masaya oturdu Abdurrahim Albayrak'ın Kayserispor Başkanı Erol Bedir'le görüşerek 3 milyon Euro ve 1 futbolcu teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın Terim'in takımda düşünmediği Ömer Bayram veya Ahmet Çalık'ı kiralık olarak verebileceği belirtiliyor. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da "Deniz'le görüştüm, transfer olmak istiyor" ifadesini kullandı.

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR

Transferin gözdelerinden biri olan Deniz Türüç özellikle Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray formasını giymeyi çok istiyor.