G.Saray Ganalı yıldız golcü Benjamin Tetteh için sefere çıkıyor... Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in çok istediği Benjamin Tetteh'i kadrosuna katmakta kararlı. G.Saray, geçtiğimiz sezon alamadıkları 21 yaşındaki Ganalı yıldız için tüm şartları zorlayacak.
TETTEH İÇİN KRİTİK SAATLER
Cimbom'da bu hafta transferde büyük hareketlilik yaşanacak. Tetteh için hafta içinde Sparta Prag ile masaya oturulacak. Çekya kulübüne Tetteh için yeni bir teklif sunulacak.
TRANSFER NETLİK KAZANACAK
G.SARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Sparta Prag ile pazarlık yapacak. Transfer de netlik kazanacak.
2022'DE SONA ERİYOR
FATİH Terim de transferini çok istediği Benjamin Tetteh'in Çek kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
BENJAMİN Tetteh, Gana Milli Takımı'nda forma giymedi. Ancak alt yaş milli takımlarda tam 19 kez milli formayı giydi.
TETTEH İÇİN KRİTİK SAATLER
Cimbom'da bu hafta transferde büyük hareketlilik yaşanacak. Tetteh için hafta içinde Sparta Prag ile masaya oturulacak. Çekya kulübüne Tetteh için yeni bir teklif sunulacak.
TRANSFER NETLİK KAZANACAK
G.SARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Sparta Prag ile pazarlık yapacak. Transfer de netlik kazanacak.
2022'DE SONA ERİYOR
FATİH Terim de transferini çok istediği Benjamin Tetteh'in Çek kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
BENJAMİN Tetteh, Gana Milli Takımı'nda forma giymedi. Ancak alt yaş milli takımlarda tam 19 kez milli formayı giydi.
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