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'ın aşkı depreşti

Diagne ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılı ekip 21 yaşındaki golcü için Çek ekibine yeni bir teklif sunacak... onun edilmesini çok istiyor.

Hedef yeniden Tetteh

G.Saray Benjamin Tetteh için yeniden harekete geçti. Aslan, geçen sezon devre arasında etmek istediği ancak kadrosuna katamadığı S.Praglı genç yıldız için Çek ekibiyle yeniden temas kuracak.

DIAGNE'NİN YERİNE TETTEH
Diagne ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'ın Senegalli yıldızın boşluğunu 21 yaşındaki Ganalı yıldızla dolduracağı öğrenildi.

ZAMAN DARLIĞI ETKİLİ OLDU
G.Saray geçen sezon devre arasında transfer süresinin bitmesine kısa bir süre kala oyuncuyla ilgilenmiş ancak başarılı olamamıştı.

TERİM TRANSFERDE ISRARCI
CİMBOM'UN teknik patronu Fatih Terim'in 'in transfer edilmesi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu bildirildi.

HEM HAVADAN HEM YERDEN
'ın transfer etmek istediği Ganalı golcü Benjamin Tetteh, 1.93 metrelik boyuyla hava toplarının hakimi. Tetteh, toplu oyunda da çok etkili.

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