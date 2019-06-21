Tatilini Bodrum'da sürdüren teknik direktör Fatih Terim dün yardımcıları Ümit Davala, Levent Şahin ve idari menajer Şükrü Hanedar'la bir araya geldi. Altyapı sorumlularından Müfit Erkasap'ın da yer zirvede son transfer gelişmelerinin görüşüldüğü öğrenildi. Hanedar fotoyu "Yer zaman farketmez. Çalışmaya devam" notuyla paylaştı.