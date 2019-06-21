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’da transfer zirvesi! Terim ve kurmayları son gelişmeleri masaya yatırdı...

Tatilini 'da sürdüren teknik direktör dün yardımcıları , ve idari menajer 'la bir araya geldi...

Bodrum’da transfer zirvesi

Tatilini Bodrum'da sürdüren teknik direktör Fatih Terim dün yardımcıları Ümit Davala, Levent Şahin ve idari menajer Şükrü Hanedar'la bir araya geldi. Altyapı sorumlularından Müfit Erkasap'ın da yer zirvede son transfer gelişmelerinin görüşüldüğü öğrenildi. Hanedar fotoyu "Yer zaman farketmez. Çalışmaya devam" notuyla paylaştı.

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