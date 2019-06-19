Galatasaray'ın Ali Koç'a cevap olarak resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama şöyle;

"HUKUKİ TEMELDEN YOKSUN AÇIKLAMALAR HAKKINDA

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile TFF arasındaki ihtilaf, mahkemelerce incelenmiş ve netice olarak Teknik Direktörümüz haklı bulunarak tazminat alacağına hükmedilmiştir. Bu aşamada söz konusu hukuki ihtilafı tartışmak abesle iştigal olup yargı organlarınca karara bağlanmış kesin yargı kararlarına saygısızlıktır.

Teknik Direktörümüzün mahkeme kararı ile hüküm altına alınan alacağı, sözleşmeden kaynaklanan cezai şart alacağıdır. Bakiye süre ücret alacağı değildir. Bu sebeple de Sayın Fatih Terim ile Kulübümüz arasında akdedilen sözleşme bedelinin, hükmedilecek tazminat tutarına bir etkisi söz konusu değildir. Kaldı ki Mahkemece TBK m. 182/son fıkra uyarınca ceza tutarından tenkisat yapılmak suretiyle hüküm kurulmuştur.

Üstelik bahse konu tazminat tutarının tamamı Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanmıştır.

Söz konusu açıklamalar, hukuki bilgi ve temelden yoksun olup, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik art niyetli açıklamalardır.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü"

NELER OLMUŞTU?

Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonundan aldığı tazminatı sert bir şekilde eleştirerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eski milli takım teknik direktörü işten çıkarıldı, TFF yedek üyesiyle kavgaya girdiği için. Ondan sonra iş kanunun size sağladığı imkanla 6 günde işten tek taraflı fesihle hiçbir tazminat ödemeden çıkarabilirsin. Ne yapıyorlar, 9. günde tazminatla işten çıkarıyorlar. Kimse bunu sorgulamıyor. Sonra o kulübün başkanı çıkıp 'Türkiye'nin en büyük işvereni olarak Ali Bey yanında çalıştırdıklarına tazminat vermiyor mu?' dedi. Sayın Başkan eğer sizin şirketinizden biri sizi dövmeye kalkıp siz tazminat verirseniz siz iş kanununu bilmiyorsunuz demektir. Bunları biz söyleyince kötü kişi oluyoruz, bu kadar bariz bir durum var ve hiçbir şey olmamış gibi halının altına süpürülüyor. Bir de tazminatı hayır kurumuna bağışladığı için, ayıp olmasa bir de madalya takacaklar. Bu tip şeyler durmalı. Bir de işi garantiye alıyorlar. 1905 liraya imza attırıyorlar, tazminatı hak etsin diye. Bir de o işin senaryosu var. Neyse... İstedikleri yerde bu konuyu tartışmaya hazırım."