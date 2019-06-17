Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün gerçekleşen mali genel kurulda, sert açıklamalar yaptı. Türk futbolunda fair- play ruhunun olmadığını işaret eden Koç, şunları söyledi: "Futbolda oynanan tiyatro, çirkin bir durum. Hatta çirkefliğin kazandığı bir ortam. Biz bu pisliğin içinde olmayız"
BU PİSLİK DEVAM ETMEYECEK
"Şunu size temin ederim ki duruşumuz gelecek sezon çok farklı olacak. Ne kadar bağırırsan, çamur atıp ağlarsan o kadar hakkın korunuyor ülkemizde. Bu pislik devam etmeyecek"
FATİH TERİM'E GÖNDERME
G.Saray'ın hocası Fatih Terim için ise Koç, "Milli Takım'dan tazminatsız kovulabilecekken, tazminat verildi. Parayı hayır kurumuna bağışladığı için utanmaslar madalya takacaklar" dedi.
SUÇLU COMOLLİ DEĞİL BENİM
Koç, geleceği tartışılan sportif direktör Comolli için ise, "Başarısızlığın sorumlusu Comolli değil, benim. Comolli'nin temellerini attığı 2 takım Şampiyonlar Ligi'nde final yaptı" diye konuştu.
BU PİSLİK DEVAM ETMEYECEK
"Şunu size temin ederim ki duruşumuz gelecek sezon çok farklı olacak. Ne kadar bağırırsan, çamur atıp ağlarsan o kadar hakkın korunuyor ülkemizde. Bu pislik devam etmeyecek"
FATİH TERİM'E GÖNDERME
G.Saray'ın hocası Fatih Terim için ise Koç, "Milli Takım'dan tazminatsız kovulabilecekken, tazminat verildi. Parayı hayır kurumuna bağışladığı için utanmaslar madalya takacaklar" dedi.
SUÇLU COMOLLİ DEĞİL BENİM
Koç, geleceği tartışılan sportif direktör Comolli için ise, "Başarısızlığın sorumlusu Comolli değil, benim. Comolli'nin temellerini attığı 2 takım Şampiyonlar Ligi'nde final yaptı" diye konuştu.
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