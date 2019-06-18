Fatih Terim'den Ali Koç'a sert cevap: Bunun adına kötü niyetlilik denir
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı 5.2 milyonluk tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlaması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi. Epözdemir,"Hepimizin cebinden çıkan paralarla bu tazminat veriliyor" iddialarının altı çok dolu değildir. Bunun adına kötü niyetlilik denir." ifadelerine yer verdi.
18.06.2019 22:58
- Son Güncelleme: 18.06.2019 23:03
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