GaleriSpor

Fatih Terim'den Ali Koç'a sert cevap: Bunun adına kötü niyetlilik denir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı 5.2 milyonluk tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlaması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi. Epözdemir,"Hepimizin cebinden çıkan paralarla bu tazminat veriliyor" iddialarının altı çok dolu değildir. Bunun adına kötü niyetlilik denir." ifadelerine yer verdi.

18.06.2019 22:58 - Son Güncelleme: 18.06.2019 23:03
Galatasaray'dan Ali Koç'a sert cevap: Bunun adına kötü niyetlilik denir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'tazminat' açıklamalarına GSTV'de cevap verdi.

Galatasaray'dan Ali Koç'a sert cevap: Bunun adına kötü niyetlilik denir

Epözdemir, Koç'un açıklamaları üzerine, "Açıklanan iddiaların altı boştur, hukuki bir dayanağı yoktur" ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'in dikkat çeken açıklamaları;

Galatasaray'dan Ali Koç'a sert cevap: Bunun adına kötü niyetlilik denir

"BUNUN ADINA KÖTÜ NİYETLİLİK DENİR"

"Sayın Koç'un değerlendirmeleri, gerçeklerle örtüşmüyor. Bu meseleye vakıf olan iyi bir hukukçuya danışıp bunları anlatması daha isabetli olurdu açıkçası.

Galatasaray'dan Ali Koç'a sert cevap: Bunun adına kötü niyetlilik denir

Birincisi, TFF 5941 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun birinci maddesine göre özerktir.

Galatasaray'dan Ali Koç'a sert cevap: Bunun adına kötü niyetlilik denir

Dolayısıyla kamuoyunda bazı kesimlerin bilinçli ve kötü niyetli olarak söylediği gibi yetim hakkı, kul hakkı ve yurttaşların vergisi yoktur.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...
Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...