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  • 19.06.2019 16:03
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 16:06

Yeni Malatya'un 'ndeki rakibi belli oldu

Geçtiğimiz sezon ligi 5'inci sırada tamamlayarak 'nde mücadele etmeye hak kazanan Yeni Malatya'un EFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu 2. eleme turundaki rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

Yeni Malatyaspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu

2019-2020 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye'den Yeni Malatya da yer aldı.

, 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda 2. eleme turu ilk karşılaşmaları 25 Temmuz, rövanşları da 1 Ağustos'ta oynanacak.

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