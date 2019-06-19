Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı. Ligde normal sezonu Anadolu Efes lider tamamlamış, Fenerbahçe ise ikinci tamamlamıştı. İki takım arasında gerçekleşen play-off final serisinde 6. karşılaşma oynanacak. Anadolu Efes'in rakibine karşı 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor. Laciver-Beyazlı takım bu karşılaşmadan galip gelmesi durumunda şampiyon olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte play-off final serisi sonuçları...
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Heyecanla beklenen karşılaşma 19 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Ülker Spor ve Etkinik Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ve Tivibu Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Anadolu Efes, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe Beko'nun galip gelmesi halinde ise seri 7. ve son maça taşınacak.
PLAY-OFF FİNAL SERİSİ SONUÇLARI
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 56-73
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 101-93
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 57-74
Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes: 82-73
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 86-76
ANADOLU EFES, 14. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE
Anadolu Efes, Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda.
Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997 sezonlarını şampiyon tamamladı.
Anadolu Efes, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında da üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.
En son 2008-2009 sezonunda şampiyon olan Anadolu Efes, bugün sahaya 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandırmak ve 14. kez mutlu sona ulaşmak için çıkacak.
FENERBAHÇE'NİN SERİSİ SONA EREBİLİR
Anadolu Efes'in bugünkü maçı kazanması durumunda Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'ndeki 3 sezonluk şampiyonluk serisi sona erecek.
Başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'in getirilmesinin ardından hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamladı.
Anadolu Efes, bugünkü maçı kazanması halinde Fenerbahçe'nin 3 sezonluk şampiyonluk serisini de bitirecek.
ATAMAN, 4. ŞAMPİYONLUĞU KOVALIYOR
Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor.
Anadolu Efes'in başında 2008-2009, Beşiktaş ile 2011-2012 ve Galatasaray'ı çalıştırırken 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Ataman, bugün Fenerbahçe Beko karşısına Basketbol Süper Ligi'nde 4. kez mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkacak.
Ergin Ataman, kariyerinde 3'ü uluslararası organizasyonlarda olmak üzere toplamda 16 kupa kaldırdı.
ŞAMPİYONLAR
Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 52 yılın şampiyonları şöyle:
Sezon Şampiyon
1966-1967 Altınordu
1967-1968 İTÜ
1968-1969 Galatasaray
1969-1970 İTÜ
1970-1971 İTÜ
1971-1972 İTÜ
1972-1973 İTÜ
1973-1974 Muhafızgücü
1974-1975 Beşiktaş
1975-1976 Eczacıbaşı
1976-1977 Eczacıbaşı
1977-1978 Eczacıbaşı
1978-1979 Efes Pilsen
1979-1980 Eczacıbaşı
1980-1981 Eczacıbaşı
1981-1982 Eczacıbaşı
1982-1983 Efes Pilsen
1983-1984 Efes Pilsen
1984-1985 Galatasaray
1985-1986 Galatasaray
1986-1987 Karşıyaka
1987-1988 Eczacıbaşı
1988-1989 Eczacıbaşı
1989-1990 Galatasaray
1990-1991 Fenerbahçe
1991-1992 Efes Pilsen
1992-1993 Efes Pilsen
1993-1994 Efes Pilsen
1994-1995 Ülkerspor
1995-1996 Efes Pilsen
1996-1997 Efes Pilsen
1997-1998 Ülkerspor
1998-1999 TOFAŞ
1999-2000 TOFAŞ
2000-2001 Ülkerspor
2001-2002 Efes Pilsen
2002-2003 Efes Pilsen
2003-2004 Efes Pilsen
2004-2005 Efes Pilsen
2005-2006 Ülkerspor
2006-2007 Fenerbahçe Ülker
2007-2008 Fenerbahçe Ülker
2008-2009 Efes Pilsen
2009-2010 Fenerbahçe Ülker
2010-2011 Fenerbahçe Ülker
2011-2012 Beşiktaş Milangaz
2012-2013 Galatasaray Medical Park
2013-2014 Fenerbahçe Ülker
2014-2015 Pınar Karşıyaka
2015-2016 Fenerbahçe Ülker
2016-2017 Fenerbahçe
2017-2018 Fenerbahçe Doğuş
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