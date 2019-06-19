Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı. Ligde normal sezonu Anadolu Efes lider tamamlamış, Fenerbahçe ise ikinci tamamlamıştı. İki takım arasında gerçekleşen play-off final serisinde 6. karşılaşma oynanacak. Anadolu Efes'in rakibine karşı 3-2'lik üstünlüğü bulunuyor. Laciver-Beyazlı takım bu karşılaşmadan galip gelmesi durumunda şampiyon olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte play-off final serisi sonuçları...

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen karşılaşma 19 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Ülker Spor ve Etkinik Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ve Tivibu Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe Beko'nun galip gelmesi halinde ise seri 7. ve son maça taşınacak.

PLAY-OFF FİNAL SERİSİ SONUÇLARI

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 56-73

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 101-93

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 57-74

Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes: 82-73

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 86-76

ANADOLU EFES, 14. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Anadolu Efes, Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997 sezonlarını şampiyon tamamladı.

Anadolu Efes, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında da üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

En son 2008-2009 sezonunda şampiyon olan Anadolu Efes, bugün sahaya 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandırmak ve 14. kez mutlu sona ulaşmak için çıkacak.

FENERBAHÇE'NİN SERİSİ SONA EREBİLİR

Anadolu Efes'in bugünkü maçı kazanması durumunda Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'ndeki 3 sezonluk şampiyonluk serisi sona erecek.

Başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'in getirilmesinin ardından hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamladı.

Anadolu Efes, bugünkü maçı kazanması halinde Fenerbahçe'nin 3 sezonluk şampiyonluk serisini de bitirecek.

ATAMAN, 4. ŞAMPİYONLUĞU KOVALIYOR

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor.

Anadolu Efes'in başında 2008-2009, Beşiktaş ile 2011-2012 ve Galatasaray'ı çalıştırırken 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Ataman, bugün Fenerbahçe Beko karşısına Basketbol Süper Ligi'nde 4. kez mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkacak.

Ergin Ataman, kariyerinde 3'ü uluslararası organizasyonlarda olmak üzere toplamda 16 kupa kaldırdı.

ŞAMPİYONLAR

Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 52 yılın şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon

1966-1967 Altınordu

1967-1968 İTÜ

1968-1969 Galatasaray

1969-1970 İTÜ

1970-1971 İTÜ

1971-1972 İTÜ

1972-1973 İTÜ

1973-1974 Muhafızgücü

1974-1975 Beşiktaş

1975-1976 Eczacıbaşı

1976-1977 Eczacıbaşı

1977-1978 Eczacıbaşı

1978-1979 Efes Pilsen

1979-1980 Eczacıbaşı

1980-1981 Eczacıbaşı

1981-1982 Eczacıbaşı

1982-1983 Efes Pilsen

1983-1984 Efes Pilsen

1984-1985 Galatasaray

1985-1986 Galatasaray

1986-1987 Karşıyaka

1987-1988 Eczacıbaşı

1988-1989 Eczacıbaşı

1989-1990 Galatasaray

1990-1991 Fenerbahçe

1991-1992 Efes Pilsen

1992-1993 Efes Pilsen

1993-1994 Efes Pilsen

1994-1995 Ülkerspor

1995-1996 Efes Pilsen

1996-1997 Efes Pilsen

1997-1998 Ülkerspor

1998-1999 TOFAŞ

1999-2000 TOFAŞ

2000-2001 Ülkerspor

2001-2002 Efes Pilsen

2002-2003 Efes Pilsen

2003-2004 Efes Pilsen

2004-2005 Efes Pilsen

2005-2006 Ülkerspor

2006-2007 Fenerbahçe Ülker

2007-2008 Fenerbahçe Ülker

2008-2009 Efes Pilsen

2009-2010 Fenerbahçe Ülker

2010-2011 Fenerbahçe Ülker

2011-2012 Beşiktaş Milangaz

2012-2013 Galatasaray Medical Park

2013-2014 Fenerbahçe Ülker

2014-2015 Pınar Karşıyaka

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