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'dan 'ye yanıt: şampiyonu Trabzonspor’dur

Kulübü, 'nin sezonu için "Şampiyonluk kupası müzemizdedir" açıklamasına dün saat 20.11'de yanıt verdi. Bordo-Mavililer’in açıklamasında,”2010-2011 şampiyonu yargı kararına göre Trabzonspor’dur” ifadeleri kullanıldı.

2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur

Trabzonspor Kulübü, 'nin sezonu için "Şampiyonluk kupası müzemizdedir" açıklamasına dün saat 20.11'de yanıt verdi. Trabzon'dan yapılan açıklamada, " Kulübü, ilgili camianın kendi taraftarlarını konsolide etme çabalarına rağmen UEFA, CAS, İsviçre Federal Mahkemesi olmak üzere verilen onlarca kesin yargı kararına göre 2010 – 2011 sezonunun şampiyonudur." denildi.

HAYKIRACAĞIZ
Trabzonspor'un tüm terör örgütlerine karşı dik durulduğunun hatırlatıldığı açıklamada ayrıca, "Trabzonspor'la terör örgütlerinin adının yan yanama gelmesi mümküm değildir. Tüm Trabzonsporlulardan bu kirli zihniyet karşısında her platformda Bordo-Mavi forma altında kazanılan tertemiz şampiyonluğumuzu haykırmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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