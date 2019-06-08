Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonu için "Şampiyonluk kupası müzemizdedir" açıklamasına dün saat 20.11'de yanıt verdi. Trabzon'dan yapılan açıklamada, "Trabzonspor Kulübü, ilgili camianın kendi taraftarlarını konsolide etme çabalarına rağmen UEFA, CAS, İsviçre Federal Mahkemesi olmak üzere verilen onlarca kesin yargı kararına göre 2010 – 2011 sezonunun şampiyonudur." denildi.

HAYKIRACAĞIZ

Trabzonspor'un tüm terör örgütlerine karşı dik durulduğunun hatırlatıldığı açıklamada ayrıca, "Trabzonspor'la terör örgütlerinin adının yan yanama gelmesi mümküm değildir. Tüm Trabzonsporlulardan bu kirli zihniyet karşısında her platformda Bordo-Mavi forma altında kazanılan tertemiz şampiyonluğumuzu haykırmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.