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'den açıklama: Şampiyonluk kupası müzemizdedir

’den 2010-2011 sezonuyla ilgili açıklama geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada “ “Kupa müzemizdedir. Bu şampiyonluk tarihe geçmiştir” denildi.

Şampiyonluk kupası müzemizdedir

Fenerbahçe ile arasında dün açıklama savaşları yaşandı. Sarı-Lacivertliler, 2010-2011 sezonuyla ilgili internet sitesinden "Zorunlu açıklama" başlığıyla bir metin yayımlarken, "İlgili sezonda, futbol takımımızın büyük emekler ve alın teri ile kazandığı en değerli şampiyonluğu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), devletimizin tüm imkanlarını da kullanarak 'mize karşı kurduğu Şike Kumpası'yla kirletilmek istenmiştir" denildi.

TARİHE GEÇMİŞTİR...
2010-2011 şampiyonluğunun Fenerbahçe tarihinin en özel zaferlerinden olduğu belirtilen açıklamada ayrıca "Fenerbahçe'yi yok etmek isteyen terör örgütüne karşın, 25 milyon taraftarımızla omuz omuza, ilk gün söylediğimiz gibi bugün bir kez daha dile getiriyoruz ki; "2010-11 şampiyonu Fenerbahçe'dir, alın teri ile kazanılmış kupamız müzemizdedir." ifadelerine yer verildi.

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