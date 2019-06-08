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  • 09.06.2019 00:05
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 00:05

Milli maç sırasında 'dan dikkat çeken paylaşım

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 H Grubu 3.maçında ile 'da çok kritik bir maçta karşı karşıya geldi. Maç oynandığı sırada 'un hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşte genç oyuncunun yaptığı paylaşım...

Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım

A Milli Takımımız ile karşı karşıya geldiği kritik mücadele oynandığı sırada 'un hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İlk alındığı dönemde A Milli Takım'ın geleceği olarak görülen ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, saç rengini değiştirdiğini söyledi.

Emre Mor'un yaptığı paylaşımda, ''Değişmemi söylediler, ben de yaptım, saç rengimi değiştirdim'' ifadeleri yer aldı.
15 kez milli olan Emre Mor, son olarak 9 Ekim 2017'de Finlandiya ile oynadığımız maçta A Milli formayı giymişti.

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