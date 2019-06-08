Türkiye-Fransa maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu kırmızı beyaza büründü
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri H Grubu'nda, mücadele edeceği Fransa maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu kırmızı beyaza büründü.
08.06.2019 22:59
- Son Güncelleme: 08.06.2019 22:59
TRİBÜNLER DOLDU
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda seyirci girişlerinin 19.00'da açılmasıyla tribünler tamamen dolu. Satışa çıktığı gün dakikalar içerisinde biletleri tüketen taraftarlar, stat girişinde de milli takımı coşkuyla karşıladı. Futbolseverler, millilerin ısınmaya çıkmasıyla birlikte oyunculara destek olmaya başladı.
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