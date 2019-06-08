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Türkiye-Fransa maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu kırmızı beyaza büründü

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri H Grubu'nda, mücadele edeceği Fransa maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu kırmızı beyaza büründü.

08.06.2019 22:59 - Son Güncelleme: 08.06.2019 22:59
Türkiye-Fransa maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu kırmızı beyaza büründü

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı Fransa maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu kırmızı beyaza büründü.

Türkiye-Fransa maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu kırmızı beyaza büründü

KONYA'DA 6'NCI MAÇ
A milliler, Fransa karşılaşmasıyla Konya'daki 6'ncı maçına çıktı. Daha önce oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet elde eden milliler, 2 kez sahadan beraberlikle ayrılırken, bir kez de mağlup oldu.

Türkiye-Fransa maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu kırmızı beyaza büründü

A milliler, daha önce Hollanda'yı 3-0, İzlanda'yı ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Ukrayna 2-2 ve Letonya ile 1-1 berabere kalan A Mili Takım, tek mağlubiyetini ise UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup karşılaşmasında İsveç karşısında 1-0'lık sonuçla yaşamıştı.

Türkiye-Fransa maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu kırmızı beyaza büründü

Bu maçlarda 7 gol atan Milliler, kalesinde ise 4 gol gördü..

Türkiye-Fransa maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu kırmızı beyaza büründü

TRİBÜNLER DOLDU
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda seyirci girişlerinin 19.00'da açılmasıyla tribünler tamamen dolu. Satışa çıktığı gün dakikalar içerisinde biletleri tüketen taraftarlar, stat girişinde de milli takımı coşkuyla karşıladı. Futbolseverler, millilerin ısınmaya çıkmasıyla birlikte oyunculara destek olmaya başladı.

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