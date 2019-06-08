Türkiye-Fransa maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu kırmızı beyaza büründü

KONYA'DA 6'NCI MAÇ

A milliler, Fransa karşılaşmasıyla Konya'daki 6'ncı maçına çıktı. Daha önce oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet elde eden milliler, 2 kez sahadan beraberlikle ayrılırken, bir kez de mağlup oldu.