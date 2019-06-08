Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Konya'da Fransayı 2-0 mağlup ederek tarih yazan A Milli Takım ve Teknik Direktör Şenol Güneş'i tebrik etti.

Albayrak, "Teşekkürler çocuklar... Son dünya şampiyonu Fransa'yı muhteşem bir oyunla yenerek, göğsümüzü kabartan, tüm Türkiye'ye büyük sevinç yaşatan Milli Takımımızı, tüm oyuncularımızı ve Şenol Hocamızı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.