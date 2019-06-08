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  • 09.06.2019 00:09
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 00:10

'tan tarih yazan Millilere tebrik

, 'yı 2-0 mağlup eden A 'ı tebrik etti.

Bakan Albayrak'tan tarih yazan Millilere tebrik

, 'da yı 2-0 mağlup ederek tarih yazan A ve Teknik Direktör Şenol Güneş'i tebrik etti.

Albayrak, "Teşekkürler çocuklar... Son dünya şampiyonu Fransa'yı muhteşem bir oyunla yenerek, göğsümüzü kabartan, tüm 'ye büyük sevinç yaşatan Milli Takımımızı, tüm oyuncularımızı ve Şenol Hocamızı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.

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